فالفيردي: لو كان الأمر بيدي لعلقت رقم 8 بسبب كروس
الأحد، 06 أبريل 2025 - 19:45
كتب : FilGoal
أوضح فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لو كان الأمر بيده لعلق رقم 8 الذي كان يرتديه توني كروس.
فيدريكو فالفيردي
النادي : ريال مدريد
وقال فالفيردي لصحيفة موندو ديبورتيفو: "في البداية تحدثت عن أمر حصولي على رقم 8 مع زوجتي، لكني لم أرغب في الحصول عليه لداعي الاحترام أكثر من أي شيء آخر لتوني كروس".
وأضاف "لو كان الأمر بيدي كنت سأعلق الرقم نهائيا".
وأنهى حديثه قائلا: "شعرت باسترخاء عندما وافق توني كروس أن أحصل على رقم 8، لم أعتبرها مسؤولية، بل أستمتع بكل لحظة أتدرب أو ألعب بهذا الرقم كما لو كان اليوم الأخير لي".
وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 47 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة.
ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.
نرشح لكم
أموريم: نحتاج للشعور بأن خسارة نقطة واحدة يعتبر شيئا سيئا الدوري الفرنسي - كوكا يشارك في فوز لو هافر ضد مونبيليه.. والخروج من مراكز الهبوط تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية سلوت: ارتكبنا 3 أخطاء في شوط واحد.. والوقت داهمنا بالنهاية تشكيل مانشستر يونايتد - هويلاند يقود الهجوم أمام سيتي.. وماجواير في الدفاع أبطال أوروبا - حكم بوسني لقمة أرسنال ضد ريال مدريد.. وسويسري لبايرن أمام إنتر مدير بايرن يكشف كواليس القرار التاريخي بالتخلي عن توماس مولر فليك: أشعر بالرضا لحصول برشلونة على نقطة إضافية.. ولا يهمني ما يحدث في مدريد