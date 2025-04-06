فالفيردي: لو كان الأمر بيدي لعلقت رقم 8 بسبب كروس

الأحد، 06 أبريل 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

توني كروس - فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

أوضح فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لو كان الأمر بيده لعلق رقم 8 الذي كان يرتديه توني كروس.

وقال فالفيردي لصحيفة موندو ديبورتيفو: "في البداية تحدثت عن أمر حصولي على رقم 8 مع زوجتي، لكني لم أرغب في الحصول عليه لداعي الاحترام أكثر من أي شيء آخر لتوني كروس".

وأضاف "لو كان الأمر بيدي كنت سأعلق الرقم نهائيا".

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وأنهى حديثه قائلا: "شعرت باسترخاء عندما وافق توني كروس أن أحصل على رقم 8، لم أعتبرها مسؤولية، بل أستمتع بكل لحظة أتدرب أو ألعب بهذا الرقم كما لو كان اليوم الأخير لي".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 47 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة.

ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.

فيديريكو فالفيردي ريال مدريد الدوري الإسباني توني كروس
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