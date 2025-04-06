خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الثانية من المرحلة النهائية.. وأسعار مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في الجولة، كما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود.

ويواجه المصري فريق بتروجت، كما يحل سموحة ضيفا على غزل المحلة.

وحدد بيراميدز أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه.

الدرجة الأولى: 300 جنيه.

درجة VIP: 500 جنيه.

وتقرر حضور 8 آلاف مشجع لكل فريق وفقا للموافقات الأمنية.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا