خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الثانية من المرحلة النهائية.. وأسعار مباراة الأهلي وبيراميدز
الأحد، 06 أبريل 2025 - 19:35
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في الجولة، كما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود.
ويواجه المصري فريق بتروجت، كما يحل سموحة ضيفا على غزل المحلة.
وحدد بيراميدز أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي:
الدرجة الثالثة: 100 جنيه.
الدرجة الأولى: 300 جنيه.
درجة VIP: 500 جنيه.
وتقرر حضور 8 آلاف مشجع لكل فريق وفقا للموافقات الأمنية.
لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا
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