خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الثانية من المرحلة النهائية.. وأسعار مباراة الأهلي وبيراميدز

الأحد، 06 أبريل 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي أمام الهلال السوداني

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في الجولة، كما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود.

ويواجه المصري فريق بتروجت، كما يحل سموحة ضيفا على غزل المحلة.

أخبار متعلقة:
قائمة المصري - تواجد صلاح محسن وغياب إيبوكا وعامر لمواجهة سيمبا خبر في الجول - غياب إيبوكا وعامر عن لقاء المصري ضد سيمبا كأس العاصمة - سيراميكا يخطف نقطة تعادل قاتلة أمام المصري التشكيل - ميدو جابر يقود هجوم المصري.. وقندوسي ولاكاي أساسيان مع سيراميكا كليوباترا

وحدد بيراميدز أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه.

الدرجة الأولى: 300 جنيه.

درجة VIP: 500 جنيه.

وتقرر حضور 8 آلاف مشجع لكل فريق وفقا للموافقات الأمنية.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

الدوري المصري الأهلي بيراميدز الزمالك
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا: لن نكون "كوبري" لـ الأهلي أو الزمالك.. وتوجد عروض لقندوسي سالم: من يملك توقيع زيزو فليظهره.. وهذه حقيقة مؤتمر ميدو في إنجلترا بيراميدز: الجيش الملكي ألغى المران قبل بدايته بنصف ساعة.. وسنقدم شكوى لكاف كأس العاصمة - بتروجت ينتصر على الجونة ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة وزير الرياضة يكشف حقيقة خصخصة الأندية خبر في الجول - عرض أوروبي لـ قندوسي.. وآخر منتظر من الخليج كأس العاصمة - تعادل معه الأبيض مرتين من قبل.. الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن الجنايني: زيزو زملكاوي مخلص.. ومن يملك توقيعه أو عقده يظهره لنا
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا: لن نكون "كوبري" لـ الأهلي أو الزمالك.. وتوجد عروض لقندوسي 22 دقيقة | الدوري المصري
سالم: من يملك توقيع زيزو فليظهره.. وهذه حقيقة مؤتمر ميدو في إنجلترا 35 دقيقة | الدوري المصري
برونو: لم نتوج بالكثير من البطولات عكس مانشستر سيتي بسبب دي بروين 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي والزمالك يضمنان صدارة المجموعات.. ومواجهة منتظرة في النهائي ساعة | كرة طائرة
مران الأهلي – فقرة فنية خاصة قبل لقاء الهلال السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
أيمن عبد العزيز: زيزو يبدي رغبته في الاستمرار مع الزمالك.. ولهذا السبب لم يلعب السعيد ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز: الجيش الملكي ألغى المران قبل بدايته بنصف ساعة.. وسنقدم شكوى لكاف ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد ستيلينبوش والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى 3 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 4 طلب الأهلي فوافق الاتحاد.. نهاية أزمة التحكيم الأجنبي لمباراة بيراميدز