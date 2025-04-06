+90 للمرة الخامسة.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية في الوقت القاتل

الأحد، 06 أبريل 2025 - 18:45

كتب : FilGoal

بابلو باريوس - أتليتكو مدريد ضد إشبيلية

حقق أتليتكو مدريد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية أتليتكو مدريد في المباراة كل من بابلو باريوس وخوليان ألفاريز، بينما أحرز لوسيان أجومي هدف إشبيلية.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 60 في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 36 في المركز 12.

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تقدم أشبيلية بالهدف الأول عن طريق أجومي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل ألفاريز لأتليتكو مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وسجل باريوس هدف الفوز لأتليتكو في الدقيقة 93 بعد انطلاقة رائعة انتهت بتسديدة أرضية في الشباك.

وسجل أتليتكو مدريد هدفه الخامس بعد الدقيقة 90 في الدوري منذ بداية الموسم الحالي كأكثر فريق في البطولة.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة ضد بلد الوليد يوم الإثنين، بينما يلتقي إشبيلية مع فالنسيا يوم الجمعة.

أتليتكو مدريد إشبيلية الدوري الإسباني
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