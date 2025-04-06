انتهت كأس عاصمة مصر - الزمالك (0)-(0) مودرن سبورت

الأحد، 06 أبريل 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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انتهت

ق 56: صبحي يتألق ويتصدى لرأسية من بنتايك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: رأسية خطيرة من أرنولد إيبا لكن أمسك بها محمد صبحي.

ق 29: تسديدة أرضية قوية من محمد حمدي تصدى لها الحارس.

مباراة متوازنة بين الفريقين

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الزمالك مودرن سبورت كأس عاصمة مصر
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