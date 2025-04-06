تشكيل مودرن سبورت - أرنولد إيبا في الهجوم.. وأحمد منصور في الدفاع ضد الزمالك
الأحد، 06 أبريل 2025 - 18:28
كتب : FilGoal
أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لـ مودرن سبورت تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه الزمالك.
ويواجه مودرن سبورت منافسه الزمالك بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.
ويقود الكاميروني أرنولد إيبا هجوم الفريق، ويشارك أحمد أيمن منصور في الدفاع.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد يحيى
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي الفيل - جوزيف أنجويم - محمود شعبان
خط الوسط: وليد فرج - عبد الرحمن أسامة - أحمد خالد جمعة
خط الهجوم: محمد مسعد - محمد صبري - أرنولد إيبا
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.
بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
نرشح لكم
خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الثانية من المرحلة النهائية.. وأسعار مباراة الأهلي وبيراميدز استراحة كأس عاصمة مصر - الزمالك (0)-(0) مودرن سبورت.. نهاية الشوط الأول كأس العاصمة - بتروجت ينتصر على الجونة ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم.. وبنتايك ظهير أيسر ضد مودرن سبورت اجتماع علاء نبيل بالأجهزة الفنية للمنتخبات لمناقشة ارتباطات المرحلة المقبلة محاضرة فنية من كولر والمران الأول في برنامج الأهلي بموريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال تأكد غياب ثنائي الهلال عن مواجهة الأهلي مواعيد مباريات الأحد 6 أبريل 2025.. دربي مانشستر والزمالك في كأس الرابطة