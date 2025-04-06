تشكيل مودرن سبورت - أرنولد إيبا في الهجوم.. وأحمد منصور في الدفاع ضد الزمالك

الأحد، 06 أبريل 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

أرنولد إيبا - مودرن سبورت - بلدية المحلة

أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لـ مودرن سبورت تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه الزمالك.

ويواجه مودرن سبورت منافسه الزمالك بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويقود الكاميروني أرنولد إيبا هجوم الفريق، ويشارك أحمد أيمن منصور في الدفاع.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي الفيل - جوزيف أنجويم - محمود شعبان

خط الوسط: وليد فرج - عبد الرحمن أسامة - أحمد خالد جمعة

خط الهجوم: محمد مسعد - محمد صبري - أرنولد إيبا

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

مودرن سبورت الزمالك كأس عاصمة مصر
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