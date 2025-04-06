الشرق الأوسط: هل يستمر انتظار البرازيل؟ تغير في موقف رحيل جيسوس عن الهلال

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تغيرا في موقف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال.

وبحسب الصحيفة فإن جيسوس سيبقى في منصبه رغم الخسارة الأخيرة أمام النصر 3-1 في الجولة الـ 26 من الدوري.

يأتي ذلك في ظل أنباء عن إمكانية رحيله قريبا، وارتباطه بتدريب منتخب البرازيل.

وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة المدرب دوريفال جونيور في أعقاب الخسارة الكبيرة أمام الأرجنتين 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سابقا كشفت قناة Goal canal البرازيلية أن خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال يستعد لإبرام مخالصة مع النادي السعودي بالتراضي دون أي تكاليف مالية من أجل تولي قيادة منتخب البرازيل.

وأشار التقرير إلى رغبة مدرب الهلال لقيادة منتخب البرازيل في الوقت الحالي.

وخسر منتخب السامبا أمام الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية وأطاحت الخسارة بالمدرب دوريفال جونيور.

وكشفت قناة TNT Sports البرازيلية أن خورخي جيسوس أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة المنتخب البرازيلي.

وأوضحت القناة أن جيسوس لا يمانع تولي قيادة منتخب البرازيل ولكن الأزمة أنه ملتزم بإكمال عقده حتى نهاية مشواره مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية لكن الاتحاد البرازيلي يريد التعاقد مع مدير فني بالوقت الحالي.

وخسر منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

وكان قد ارتبط اسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد مجددا بالمنتخب البرازيلي.

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية أن الاتحاد البرازيلي يرى أن أنشيلوتي الأنسب للمرحلة المقبلة مع المنتخب.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2025-2026 المقبل، ويوجد في التعاقد بند يتيح له فسخ العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض أنشيلوتي الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية مشواره في كأس العالم للأندية.