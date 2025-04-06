كأس العاصمة - بتروجت ينتصر على الجونة ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

الأحد، 06 أبريل 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

رشاد المتولي - بتروجت

أنهى بتروجت مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر بالعلامة الكاملة بفضل فوزه على الجونة بهدف دون رد.

وسجل رشاد المتولي هدف اللقاء الوحيد.

وكان بتروجت قد حجز بطاقة التأهل مسبقا من الجولة الماضية بعد الفوز على الزمالك.

أخبار متعلقة:
الهزيمة الأولى لـ بيسيرو.. بتروجت يفوز على الزمالك ويتصدر المجموعة بكأس عاصمة مصر الثالثة له مع الأبيض.. محمود وفا حكام لمباراة بتروجت ضد الزمالك مؤتمر بيسيرو: أتمنى أن يلحق فتوح بمباراة بتروجت.. ولا أهتم بتعيين تحكيم أجنبي الزمالك يستعيد فتوح قبل مواجهة بتروجت

وحقق الفريق البترولي العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

فيما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط ظل بها في المركز الثاني.

ويلتقي الجونة في الجولة الخامسة والأخيرة مع مودرن سبورت الثالث برصيد 3 نقاط والذي يستعد للقاء الزمالك بنهاية مباريات الجولة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني تحصل أحمد فاروق على ركلة جزاء سددها رشاد المتولي في الدقيقة 82 في منتصف المرمى متقدما لبتروجت بالهدف الأول.

وكاد الجونة أن يخطف التعادل في الدقيقة 90+6 لكن الكرة مرت بغرابة لينتهي اللقاء بفوز بتروجت.

ولأول مرة يفوز بتروجت على الجونة في مباراتين متتاليتين منذ 2010.

رشاد المتولي بتروجت كأس عاصمة مصر الجونة
نرشح لكم
خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الثانية من المرحلة النهائية.. وأسعار مباراة الأهلي وبيراميدز وزير الرياضة يكشف حقيقة خصخصة الأندية خبر في الجول - عرض أوروبي لـ قندوسي.. وآخر منتظر من الخليج كأس العاصمة - تعادل معه الأبيض مرتين من قبل.. الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن الجنايني: زيزو زملكاوي مخلص.. ومن يملك توقيعه أو عقده يظهره لنا كأس العاصمة - البنك يتأهل لربع النهائي بفوز مثير على زد ضمن خطة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر تطوير التحكيم انتهت كأس العاصمة - زد (1)-(2) البنك.. الضيوف لربع النهائي
أخر الأخبار
فالفيردي: لو كان الأمر بيدي لعلقت رقم 8 بسبب كروس 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الثانية من المرحلة النهائية.. وأسعار مباراة الأهلي وبيراميدز 26 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة مرموش.. دربي سلبي يحدث لأول مرة من 2020 بين مانشستر يونايتد وسيتي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الاتحاد يقلب الطاولة على الملعب المالي وينتصر في BAL ساعة | كرة سلة
+90 للمرة الخامسة.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية في الوقت القاتل ساعة | الدوري الإسباني
استراحة كأس عاصمة مصر - الزمالك (0)-(0) مودرن سبورت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تجدد شبح الأمل.. موقف ليفربول في المنافسة على الدوري والمباريات المتبقية ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مودرن سبورت - أرنولد إيبا في الهجوم.. وأحمد منصور في الدفاع ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى