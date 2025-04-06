كأس العاصمة - بتروجت ينتصر على الجونة ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

أنهى بتروجت مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر بالعلامة الكاملة بفضل فوزه على الجونة بهدف دون رد.

وسجل رشاد المتولي هدف اللقاء الوحيد.

وكان بتروجت قد حجز بطاقة التأهل مسبقا من الجولة الماضية بعد الفوز على الزمالك.

وحقق الفريق البترولي العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

فيما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط ظل بها في المركز الثاني.

ويلتقي الجونة في الجولة الخامسة والأخيرة مع مودرن سبورت الثالث برصيد 3 نقاط والذي يستعد للقاء الزمالك بنهاية مباريات الجولة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني تحصل أحمد فاروق على ركلة جزاء سددها رشاد المتولي في الدقيقة 82 في منتصف المرمى متقدما لبتروجت بالهدف الأول.

وكاد الجونة أن يخطف التعادل في الدقيقة 90+6 لكن الكرة مرت بغرابة لينتهي اللقاء بفوز بتروجت.

ولأول مرة يفوز بتروجت على الجونة في مباراتين متتاليتين منذ 2010.

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