تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم.. وبنتايك ظهير أيسر ضد مودرن سبورت

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه مودرن سبورت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ودفع المدرب البرتغالي باللاعبين غير الأساسيين والذين لم يشاركوا كثيرا في الفترة الماضية، مثل سيف فاروق جعفر ومصطفى الزناري وأحمد عبد الرحيم "إيشو"

وأيضا يشارك بعض اللاعبين لاستعادة مستواهم مثل ناصر ماهر وناصر منسي ومحمود جهاد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.