انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(1) الكاميرون

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد الكاميرون في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا للناشئين.

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نهاية المباراة

ق87. هدف غير محتسب للكاميرون لوجود حالة تسلل.

ق64. جوووووول الثاااني لمصر عن طريق عبد العزيز الزغبي بمتابعة لكرة عرضية أخطأ الحارس في التعامل معها.

ق54. الثاني يضيع من منتخب مصر برأسية عبد العزيز الزغبي.

بداية الشوط الثاني

مع نهاية الشوط طالب منتخب مصر باحتساب ركلة جزاء على الحارس راجعتها تقنية الفيديو ولكن دون استدعاء الحكم لمشاهدتها.

نهاية الشوط الأول

ق42. جووووول التعااادل لمصر عن طريق حمزة عبد الكريم من ركلة جزاء.

ق39. ركلة جزاااء لمصر حصل عليها عبد العزيز الزغبي.

ق32. هدف أول للكاميرون عن طريق إيميني زيبي من ركلة جزاء.

ق30. ركلة جزاء لمنتخب الكاميرون.

ق25. طرد كريستيان ناتاماك لاعب الكاميرون بسبب عرقلة حمزة عبد الكريم أثناء الانفراد بالمرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل