انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(1) الكاميرون

الأحد، 06 أبريل 2025 - 17:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد الكاميرون في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا للناشئين.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل مصر للناشئين - عودة عمر عبد العزيز لحراسة المرمى.. وحمد أساسي كرة طائرة - الثلاثية المحلية حمراء.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك خبر في الجول - تغيير محتمل بشأن معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: ندرس إراحة صلاح ومرموش بمعسكر يونيو

شاهد المباراة مباشرة

نهاية المباراة

ق87. هدف غير محتسب للكاميرون لوجود حالة تسلل.

ق64. جوووووول الثاااني لمصر عن طريق عبد العزيز الزغبي بمتابعة لكرة عرضية أخطأ الحارس في التعامل معها.

ق54. الثاني يضيع من منتخب مصر برأسية عبد العزيز الزغبي.

بداية الشوط الثاني

مع نهاية الشوط طالب منتخب مصر باحتساب ركلة جزاء على الحارس راجعتها تقنية الفيديو ولكن دون استدعاء الحكم لمشاهدتها.

نهاية الشوط الأول

ق42. جووووول التعااادل لمصر عن طريق حمزة عبد الكريم من ركلة جزاء.

ق39. ركلة جزاااء لمصر حصل عليها عبد العزيز الزغبي.

ق32. هدف أول للكاميرون عن طريق إيميني زيبي من ركلة جزاء.

ق30. ركلة جزاء لمنتخب الكاميرون.

ق25. طرد كريستيان ناتاماك لاعب الكاميرون بسبب عرقلة حمزة عبد الكريم أثناء الانفراد بالمرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر الكاميرون أمم إفريقيا للناشئين
نرشح لكم
أحمد الكاس: سنقاتل حتى النفس الأخير من أجل كأس العالم أمم إفريقيا للناشئين - موعد الملحق المؤهل لكأس العالم.. والمنافس المحتمل لـ مصر أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم اجتماع علاء نبيل بالأجهزة الفنية للمنتخبات لمناقشة ارتباطات المرحلة المقبلة تشكيل مصر للناشئين - عودة عمر عبد العزيز لحراسة المرمى.. وحمد أساسي خبر في الجول - تغيير محتمل بشأن معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: ندرس إراحة صلاح ومرموش بمعسكر يونيو منتخب السيدات يتغلب على الأردن وديا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا
أخر الأخبار
هاتريك يليق بأسطورة يونانية.. بافليديس يقود بنفيكا لسحق بورتو برباعية مكررة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - إنجاز لم يحدث من قبل.. جنى الألفي تحصد لقب بطولة الجامعات الأمريكية ساعة | كرة سلة
حازم إمام: أمر تجديد عقد زيزو سيحسم بنهاية الأسبوع.. ومستجدات مستقبل السعيد ساعة | الدوري المصري
ميدو: لدينا شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي.. ولا يوجد لاعب يريد الاستمرار مع الزمالك مثل زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة منتظرة بين إدارة الزمالك وزيزو لحسم ملف التجديد 2 ساعة | الدوري المصري
السعودية تتأهل لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2 ساعة | سعودي في الجول
سيراميكا كليوباترا: لن نكون "كوبري" لـ الأهلي أو الزمالك.. وتوجد عروض لقندوسي 2 ساعة | الدوري المصري
سالم: من يملك توقيع زيزو فليظهره.. وهذه حقيقة مؤتمر ميدو في إنجلترا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 طلب الأهلي فوافق الاتحاد.. نهاية أزمة التحكيم الأجنبي لمباراة بيراميدز 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة