اجتماع علاء نبيل بالأجهزة الفنية للمنتخبات لمناقشة ارتباطات المرحلة المقبلة

عقد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم الأحد مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه.

وكذلك اجتمع مع وائل رياض المدير الفني للمنتخب تحت 18 عاما، ومع حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين تحت 16 عاما.

وحضر فتحي نصير مدير تطوير القطاعات وذلك لبحث المعسكرات التدريبية وشرح استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة للمرحلة المقبلة وتحديد سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية.

علي أن يتم عرض ما توصل إليه الاجتماع علي مجلس ادارة الاتحاد.

ويستعد منتخب الشباب لنهائيات الأمم الإفريقية بالقاهرة، بينما يستعد منتخبا الناشئين لخوض تصفيات الأمم الإفريقية.

وتقرر خلال الاجتماع انطلاق معسكر منتخب الشباب يوم 15 أبريل الجاري عقب نهاية بطولة الجمهورية بـ48 ساعة ويستمر حتى انطلاق البطولة بمصر يوم 27أبريل وحتى 16 مايو المقبل.

ويقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا.

وبحث علاء نبيل مع وائل رياض إقامة معسكر للمنتخب الوطنى تحت 18 عاما واستقر القرار على بدء التجمع الأول على مرحلتين خلال الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري لتحديد القوام العام للفريق قبل بدء مرحلة التصفية.

وناقش المدير الفنى للاتحاد إقامة معسكر للمنتخب تحت 16 عاما خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد على مشاركته فى بطولة زد الدولية التي ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 فرق عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008 خلال الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر.