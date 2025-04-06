عكاظ: اتفاق مبدئي بين الهلال والدوسري.. وخلاف على مدة العقد والتفاصيل المالية

ذكرت جريدة عكاظ أن الهلال توصل لاتفاق مبدئي مع لاعبه سالم الدوسري من أجل تمديد عقده، لكن هناك أكثر من عقبة.

وينتهي عقد قائد الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق مجانا الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن هناك خلافات على مدة العقد والتفاصيل المالية المتعلقة بعقد اللاعب.

وتخشى جماهير الهلال من رحيل اللاعب لأحد الأندية التي تطمح في التعاقد معه مجانا.

وذكرت تقارير أن هناك أكثر من فريق يحاول التعاقد مع الدوسري في صفقة انتقال حر، بينهم نيوم المتوقع تأهله للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ولعب الدوسري 39 مباراة مع الهلال هذا الموسم وساهم في 29 هدفا.

إذ نجح سالم في تسجيل 16 هدفا وصناعة 13 آخرين.

ويلعب سالم الدوسري - 33 عاما - في مركز الجناح الأيسر.