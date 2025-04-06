تشكيل مصر للناشئين - عودة عمر عبد العزيز لحراسة المرمى.. وحمد أساسي

الأحد، 06 أبريل 2025 - 16:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الكاميرون.

ويلتقي منتخب مصر مع الكاميرون في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

ويشهد التشكيل عودة عمر عبد العزيز لحراسة المرمى.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز.

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - محمد البنداري - محمد حمد.

الهجوم: عبد العزيز الزغبي - أنس رشدي - حمزة عبد الكريم.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل اللعب على الملحق المؤهل لكأس العالم للناشئين.

وخسر منتخب مصر أول مباراتين من جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا للناشئين
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