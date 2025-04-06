انتهت سلة BAL - الاتحاد (72)-(66) الملعب المالي.. فوز زعيم الثغر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد استاد مالي في الجولة الثانية من الدوري الإفريقي BAL.

وانتصر الاتحاد في أول مباراة له على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60.

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انتهت.. فوز الاتحاد 72-66

ق 4: 66-61 للاتحاد

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 54-52 للملعب المالي

ق 5: 52-42 للملعب المالي

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني 43-37 للملعب المالي

ق5: 30-20 للملعب المالي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول 22-19 للملعب المالي

ق 4: 8-10 للملعب المالي

بداية اللقاء في الخامسة مساءً.