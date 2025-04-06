انتهت سلة BAL - الاتحاد (72)-(66) الملعب المالي.. فوز زعيم الثغر
الأحد، 06 أبريل 2025 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد استاد مالي في الجولة الثانية من الدوري الإفريقي BAL.
69
الملعب المالي | كرة سلة
72
الاتحاد السكندري | كرة سلة
بطولة إفريقيا للأندية | كرة سلةانتهت 17:00
وانتصر الاتحاد في أول مباراة له على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60.
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انتهت.. فوز الاتحاد 72-66
ق 4: 66-61 للاتحاد
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث 54-52 للملعب المالي
ق 5: 52-42 للملعب المالي
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني 43-37 للملعب المالي
ق5: 30-20 للملعب المالي
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول 22-19 للملعب المالي
ق 4: 8-10 للملعب المالي
بداية اللقاء في الخامسة مساءً.
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