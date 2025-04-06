تقارير: فسخ التعاقد أحد الحلول المطروحة.. اجتماع طاريء بين إدارة الوداد وموكوينا

الأحد، 06 أبريل 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي

قررت إدارة الوداد المغربي عقد جلسة طارئة مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني للفريق لمناقشة الوضع الراهن.

وودع الوداد منافسات الكأس من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المغرب التطواني بهدف دون مقابل.

وبات الوداد مهددا بالغياب عن البطولات القارية الموسم المقبل للمرة الثانية على التوالي.

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وكشفت تقارير مغربية مختلفة أن إدارة الوداد قررت الاجتماع مع المدرب الجنوب إفريقي لحسم مصيره.

وأشار التقرير إلى احتمالية رحيل موكوينا بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية وتوديع كأس العرش من ثمن النهائي.

الوداد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة وكان الفريق قد تعرض للتعادل في آخر 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني مسابقة الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا وحسم نهضة بركان اللقب بالفعل بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني.

أما صاحب المركز الثالث فيتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل كأس العرش.

وحال كان بطل كأس العرش بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، يتأهل وقتها صاحب المركز الرابع للكونفدرالية.

ويتبقى 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري المغربي.

الوداد رولاني موكوينا كأس العرش
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