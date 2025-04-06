طلال آل الشيخ: نيوم قدّم عرضا ضخما لضم سالم الدوسري

تلقى سالم الدوسري قائد فريق الهلال عرضا ضخما من نادي نيوم السعودي.

ويقترب نيوم من التأهل للدوري السعودي إذ يفصله 10 نقاط فقط من 7 جولات متبقية.

ويضم نيوم بين صفوفه أحمد حجازي لاعب منتخب مصر.

وكشف طلال آل الشيخ رئيس الشباب السعودي السابق عبر قناة SBC السعودية "سالم الدوسري يمتلك عرضا مقابل 20 مليون ريال سعودي سنويا من نادي نيوم".

وأوضح "ذلك العرض الضخم سبب عدم تجديد سالم الدوسري مع الهلال حتى الآن".

واختتم تصريحاته "سالم الدوسري مشتت بسبب تفكيره في العرض وعدم حسم موقفه".

ولعب سالم الدوسري 39 مباراة مع الهلال هذا الموسم وساهم في 29 هدفا.

إذ نجح الدوسري في تسجيل 16 هدفا وصناعة 13 آخرين.

ويلعب سالم الدوسري - 33 عاما - في مركز الجناح الأيسر.