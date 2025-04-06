طلال آل الشيخ: نيوم قدّم عرضا ضخما لضم سالم الدوسري

الأحد، 06 أبريل 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

تلقى سالم الدوسري قائد فريق الهلال عرضا ضخما من نادي نيوم السعودي.

ويقترب نيوم من التأهل للدوري السعودي إذ يفصله 10 نقاط فقط من 7 جولات متبقية.

ويضم نيوم بين صفوفه أحمد حجازي لاعب منتخب مصر.

أخبار متعلقة:
تقرير برازيلي: جيسوس يسعى لفسخ تعاقده بالتراضي مع الهلال من أجل البرازيل محاضرة فنية من كولر والمران الأول في برنامج الأهلي بموريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال تأكد غياب ثنائي الهلال عن مواجهة الأهلي تقرير: الهلال يفاوض تيتي ورازفان لخلافة جيسوس

وكشف طلال آل الشيخ رئيس الشباب السعودي السابق عبر قناة SBC السعودية "سالم الدوسري يمتلك عرضا مقابل 20 مليون ريال سعودي سنويا من نادي نيوم".

وأوضح "ذلك العرض الضخم سبب عدم تجديد سالم الدوسري مع الهلال حتى الآن".

واختتم تصريحاته "سالم الدوسري مشتت بسبب تفكيره في العرض وعدم حسم موقفه".

ولعب سالم الدوسري 39 مباراة مع الهلال هذا الموسم وساهم في 29 هدفا.

إذ نجح الدوسري في تسجيل 16 هدفا وصناعة 13 آخرين.

ويلعب سالم الدوسري - 33 عاما - في مركز الجناح الأيسر.

الهلال نيوم سالم الدوسري
نرشح لكم
الشرق الأوسط: 5 أندية سعودية تطالب بتعديل موعد انطلاق الدوري الموسم المقبل تقرير برازيلي: جيسوس يسعى لفسخ تعاقده بالتراضي مع الهلال من أجل البرازيل تأكد غياب حارس اتحاد جدة أمام العروبة والفتح أهلي جدة يخسر خدمات إيفان توني أمام الرائد تقرير: الهلال يفاوض تيتي ورازفان لخلافة جيسوس بلان: لا يوجد سر في عودتنا أمام الأهلي.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين يايسلة: التحكيم في بطولة آسيا أفضل من الدوري.. وغير راض عن الحكم التعادل يسيطر على دربي جدة في مباراة مثيرة بين الاتحاد والأهلي
أخر الأخبار
طلال آل الشيخ: نيوم قدّم عرضا ضخما لضم سالم الدوسري 23 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) ليفربول.. جووووول أول رااائع 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبطال أوروبا - حكم بوسني لقمة أرسنال ضد ريال مدريد.. وسويسري لبايرن أمام إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي - نكونكو يقود الهجوم.. وبالمر على الدكة في مواجهة برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام فولام.. واستمرار غياب أليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: 5 أندية سعودية تطالب بتعديل موعد انطلاق الدوري الموسم المقبل ساعة | سعودي في الجول
تقرير برازيلي: جيسوس يسعى لفسخ تعاقده بالتراضي مع الهلال من أجل البرازيل 2 ساعة | سعودي في الجول
تأكد غياب حارس اتحاد جدة أمام العروبة والفتح 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى