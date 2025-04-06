أبطال أوروبا - حكم بوسني لقمة أرسنال ضد ريال مدريد.. وسويسري لبايرن أمام إنتر

الأحد، 06 أبريل 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

إيرفان بيلجتو - حكم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم حكام مواجهات يوم الثلاثاء من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال فريق ريال مدريد على ملعب الإمارات في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء.

بينما يحل إنتر وصيفا على بايرن ميونيخ ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي وتقام المباراة يوم الثلاثاء.

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أما يوم الأربعاء فيلعب برشلونة أمام دورتموند، وباريس سان جيرمان ضد أستون فيلا.

أرسنال × ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين البوسني إيرفان بيلجتو حكما لمواجهة الذهاب بين الفريقين.

وأدار بيلجتو ست مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان آخرهم مواجهة ستاد بريست أمام باريس سان جيرمان في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وسبق وأن أدار بيلجتو مباراة وحيدة لريال مدريد كانت الموسم الماضي عندما فاز الملكي على لايبزيج بهدف دون مقابل في ذهاب ثمن النهائي.

بينما أدار مباراتين لأرسنال في 2020 و2022 بالدوري الأوروبي وحقق الفريق الإنجليزي الفوز في المواجهتين.

بايرن ميونيخ × إنتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين السويسري ساندرو شيرر حكما لمواجهة بايرن ميونيخ ضد إنتر في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وأدار شيرر أربع مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة أدارها في دوري الأبطال بين ليل ودورتموند في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أرسنال
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