الشرق الأوسط: 5 أندية سعودية تطالب بتعديل موعد انطلاق الدوري الموسم المقبل

الأحد، 06 أبريل 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن عدة أندية بالدوري السعودي ترغب في تقديم مقترح لبداية انطلاق الدوري الموسم المقبل يوم 11 أو 13 أغسطس المقبل بدلا من 12 سبتمبر، كما تم اقتراحه سلفا.

قبل أسابيع، أفادت الجريدة أن رابطة الدوري السعودي حددت يوم 12 سبتمبرالمقبل كموعد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

يوم الأحد نشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن هناك أندية اعترضت على هذا التاريخ وأبدت رغبتها في تقديم مقترح لبداية انطلاق الدوري الموسم المقبل ما بين 11 و13 أغسطس المقبل بدلاً من 12 سبتمبر.

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وأوضح التقرير أن الأندية هي النصر والشباب واتحاد جدة وأهلي جدة والعروبة

ولفت التقرير إلى أن هذه الأندية ترغب في ذلك حتى لا يكون هناك ضغط على أجندة الدوري.

ووفقاً للأجندة المقترحة، ينطلق الدوري السعودي المحترفين، الذي يتضمن 34 جولة، في 12 سبتمبر.

وبجانب الدوري، ستخوض الأندية مواجهات قوية في كأس الملك، والتي ستُقام عبر 5 جولات حتى المباراة النهائية، وسيكون انطلاق البطولة خلال أيام 27 إلى 30 أغسطس المقبل.

وتنطلق بطولة كأس السوبر السعودي، المقترح إقامتها بالصين، والتي ستُلعب بنظامها الحالي من مباراتين، في الفترة بين 19 و23 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تشارك الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر القادم.

وستقام الأدوار النهائية للبطولة في السعودية للموسم الثاني تواليا، والموعد المقترح هو من 24 أبريل إلى 2 مايو 2026.

وستشارك بعض الفرق السعودية في البطولة العربية للأندية 2025 والتي من المتوقع أن تستضيفها مصر في الفترة من 25 يوليو إلى 11 أغسطس من العام الجاري.

الدوري السعودي النصر أهلي جدة اتحاد جدة الشباب العروبة
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