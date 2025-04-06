تقرير برازيلي: جيسوس يسعى لفسخ تعاقده بالتراضي مع الهلال من أجل البرازيل

الأحد، 06 أبريل 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

جورج جيسوس - الهلال

يسعى خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي لحسم موقفه وقيادة منتخب البرازيل.

ولا يزال منتخب البرازيل يبحث عن مدير فني جديد بعد تعرضه لهزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد البرازيلي بشكل رسمي إقالة دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب السامبا.

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وكشفت قناة Goal canal البرازيلية أن خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال يستعد لإبرام مخالصة مع النادي السعودي بالتراضي دون أي تكاليف مالية من أجل تولي قيادة منتخب البرازيل.

وأشار التقرير إلى رغبة مدرب الهلال لقيادة منتخب البرازيل في الوقت الحالي.

وخسر منتخب السامبا أمام الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية وأطاحت الخسارة بالمدرب دوريفال جونيور.

وكشفت قناة TNT Sports البرازيلية أن خورخي جيسوس أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة المنتخب البرازيلي.

وأوضحت القناة أن جيسوس لا يمانع تولي قيادة منتخب البرازيل ولكن الأزمة أنه ملتزم بإكمال عقده حتى نهاية مشواره مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية لكن الاتحاد البرازيلي يريد التعاقد مع مدير فني بالوقت الحالي.

وخسر منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

وكان قد ارتبط اسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد مجددا بالمنتخب البرازيلي.

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية أن الاتحاد البرازيلي يرى أن أنشيلوتي الأنسب للمرحلة المقبلة مع المنتخب.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2025-2026 المقبل، ويوجد في التعاقد بند يتيح له فسخ العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض أنشيلوتي الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية مشواره في كأس العالم للأندية.

الهلال البرازيل خورخي جيسوس
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