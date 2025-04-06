تأكد غياب حارس اتحاد جدة أمام العروبة والفتح

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة سيواصل الغياب عن كتيبة النمور أمام العروبة ثم الفتح، في 10 و17 أبريل الجاري، ضمن الجولتين المقبلتين من الدوري السعودي.

وحرمت إصابةٌ في الفخذ، لحِقَت برايكوفيتش أمام الشباب الثلاثاء، متصدر الترتيب من حارسه الأساسي، مساء السبت أمام أهلي جدة ضمن الجولة الـ26.

وأوضح التقرير أن الحارس الصربي سيغيب عن الجولتين 27 و28 على أقل تقدير.

وأعلن النادي، في بيانٍ قبيل انطلاق دربي جدة، عن معاناة الصربي من تمزق في الوتر القريب للعضلة المستقيمة الفخذية.

وأظهر تصويرٌ بالرنين المغناطيسي حجم الإصابة، التي وقعت قبل نهاية مباراة الفوز 3ـ2 على الشباب، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح النادي في بيان "يقيّم فريقنا الطبي الحالة لتحديد المسار الأمثل للعلاج".

وانضم رايكوفيتش إلى النمور الصيف الماضي، ولَعِب كافة مباريات الفريق الماضية على صعيدي الدوري والكأس، وعددها 29.