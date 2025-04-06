مدير بايرن يكشف كواليس القرار التاريخي بالتخلي عن توماس مولر

كشف ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ كواليس القرار التاريخي بعدم التجديد لتوماس مولر الذي سيغادر النادي بنهاية هذا الموسم.

وينهي الألماني المخضرم توماس مولر رحلته الأسطورية مع بايرن ميونيخ التي استمرت نحو 25 عاما.

وقال إيبرل في تصريحات لقناة SPORT1: "قرار عدم تمديد عقد توماس مولر؟ لم يكن للأمر علاقة بالجانب المالي، بل كان قرارًا رياضيًا".

وأضاف "اجتمعنا مع وكيله في نوفمبر وقلنا إن كل شيء ممكن. ثم قال الوكيل فورًا (لنلتقي مجددًا في مارس أو أبريل)".

وتابع "بعدها أدليتُ بتصريح لم يكن ذكيا مني في يناير وهو (إذا أراد توماس الاستمرار، فستكون المحادثات قصيرة جدًا)".

وأردف "كنتُ متأثرًا للغاية آنذاك، ولم أستطع تخيّل بايرن ميونخ بدون توماس مولر".

واستمر "كنت أعلم أن الأمور قد تسير في الاتجاه المعاكس بعد هذا التصريح. لقد ارتكبت خطأً وكنت في غاية التأثر بعد اطلاق هذا التصريح، أفهم أنه شعر بخيبة أمل بعد ذلك. أخبرته أنني لم أنم جيدًا لمدة ثلاثة أيام قبل ذلك. لم يكن الأمر لطيفًا، ولكن عليك اتخاذ القرارات التي تفيد بايرن ميونيخ ككل".

وأكمل "لاحظنا انخفاضًا سريعًا في عدد مشاركات توماس منذ يناير. ثم درسنا الأمر كإدارة رياضية، وفي مرحلة ما، اتخذنا قرارًا ونسقناه مع مجلس الإدارة".

وواصل إيبرل "توماس ليس لاعبًا عاديًا. كنا ندرك مدى تعقيد القرار. كان مؤثرًا للغاية بالنسبة لي".

وكشف "حين تحدثنا مع مجلس الإدارة توصلنا إلى اتفاق. توصلنا إلى هذا القرار بناءً على الصورة العامة، مع مراعاة كل ما نريد القيام به في الصيف".

وأتم "توقيت القرار؟ أجرينا أول محادثة مع توماس مولر في منتصف مارس، واتُخذت القرارات المتعلقة بتخطيط التشكيلة في بداية مارس. بمجرد الموافقة على كل شيء، أردنا إبلاغ توماس بالقرار".

وأعلن توماس مولر يوم السبت رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاماً مع النادي البافاري.

وقال مولر في بيان: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

ومن المتوقع أن ينهي مولر مشواره مع بايرن عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضحت تقارير عديدة أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.