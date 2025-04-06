أهلي جدة يخسر خدمات إيفان توني أمام الرائد

الأحد، 06 أبريل 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

إيفان توني

تأكد غياب الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق أهلي جدة عن مواجهة الرائد الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن توني سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ونال توني بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من لقاء دربي جدة ضد الغريم التقليدي الاتحاد، السبت لحساب الجولة الـ26 من الدوري بعد دفعه لسعد الموسى مدافع النمور.

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وبذلك ارتفع عدد بطاقته الصفراء إلى 4، وبالتالي يوقف مباراة واحدة حسب اللوائح.

وسبق لتوني أن حصل على ثلاث بطاقات صفراء أمام التعاون والفتح والخليج في الجولات 13 و19 و24 من الدوري.

والغياب سيكون الثاني للمهاجم الإنجليزي في النسخة الجارية للدوري بعد أن خاض 23 جولة من أصل 26 خاضها فريقه حتى الآن.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة.

إيفان توني أهلي جدة
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