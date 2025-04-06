فليك: أشعر بالرضا لحصول برشلونة على نقطة إضافية.. ولا يهمني ما يحدث في مدريد

أعرب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن رضاه بالنقطة التي حصل عليها الفريق من التعادل أمام ريال بيتيس.

وتعادل برشلونة أمام ريال بيتيس بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي: "لعبنا أمام واحد من أفضل فرق الدوري الإسباني وحصلنا على نقطة إضافية في جدول الترتيب لذلك أشعر بالرضا".

وتابع "كان من المهم حصول بيدري وفرينكي دي يونج على عدد دقائق أقل للحصول على الراحة".

وبسؤاله عن رأيه فيما يحدث في ريال مدريد أجاب "قلت ذلك من قبل وأكرره من جديد، لا يهمني ما يحدث هناك".

وشدد "لا أريد الحديث عن قرارات مانزانو أو أي شيء عن الحكام، ذلك ليس من اختصاصي ومن غير الجيد أن أتحدث عن الحكام".

أما عن انزعاج رافينيا من قرارات الحكام اختتم فليك تصريحاته مازحا "لم يحدث كان يصرخ معي أنا وليس الحكام".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

ويتبقى 8 جولات لحسم لقب الدوري الإسباني.