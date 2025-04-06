بعد الوداد.. الرجاء حامل اللقب يودع كأس العرش المغربي من ثمن النهائي

ودع الرجاء حامل لقب كأس العرش المغربي منافسات البطولة من ثمن النهائي.

وفجّر الاتحاد الإسلامي الوجدي مفاجأة كبرى بعد إقصاء الرجاء حامل لقب البطولة.

وتغلب الاتحاد الوجدي على الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من توديع الوداد منافسات البطولة أمام المغرب التطواني.

وحقق كل من الرجاء والوداد لقب كأس العرش المغربي 9 مرات لكل منهما.

وبذلك يتأزم موقف الفريقين من المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

إذ يبتعد الرجاء في جدول ترتيب الدوري المغربي بالمركز الثامن برصيد 37 نقطة.

بينما الوداد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة وكان الفريق قد تعرض للتعادل في آخر 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني مسابقة الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا وحسم نهضة بركان اللقب بالفعل بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني.

أما صاحب المركز الثالث فيتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل كأس العرش.

وحال كان بطل كأس العرش بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، يتأهل وقتها صاحب المركز الرابع للكونفدرالية.

ويتبقى 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري المغربي.