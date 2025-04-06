تقرير: الهلال يفاوض تيتي ورازفان لخلافة جيسوس

الأحد، 06 أبريل 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

مالكوم - الهلال - النصر

بدأ فريق الهلال البحث عن خليفة خورخي جيسوس بعد سلسلة من تذبذب نتائج الفريق.

وسقط الهلال بالخسارة أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري السعودي.

وبات الفارق بين الهلال واتحاد جدة المتصدر 5 نقاط عقب مرور 26 جولة.

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وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن الهلال بدأ بالفعل اتصالاته بالثنائي تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق، والروماني رازفان لوشيسكو ليتولى أحدهما قيادة الفريق.

وسبق وأن قاد رازفان قيادة الهلال خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2021.

وأشار التقرير إلى رغبة إدارة الهلال في تصحيح مسار الفريق بعد تذبذب النتائج من جيسوس.

وارتبط اسم جيسوس بقيادة منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة.

وإذا رحل جيسوس سيتم حل مشكلة قيادته لمنتخب السامبا إذ أن العقبة هي ضرورة استمراره مع الهلال حتى نهاية كأس العالم للأندية.

ولم يحسم الهلال موقفه النهائي بشأن المدير الفني.

ويمتلك رازفان خبرة التدريب في السعودية بعد قيادة الهلال لموسم ونصف حصد فيه ثلاث بطولات بينهم دوري أبطال آسيا.

الهلال السعودي رازفان تيتي خورخي جيسوس
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