كرة سلة - بيبو: مشاركة الاتحاد صعبة في الدوري الإفريقي.. وتداركنا استهتار البطولة العربية

يرى أحمد خلف بيبو لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة أن مشاركة الفريق في النسخة الخامسة من الدوري الإفريقي ستكون صعبة بسبب الخبرات.

وأوضح بيبو أن الاتحاد يشارك لأول مرة عكس أغلب الفرق التي اكتسبت خبرات من النسخ الماضية.

وتغلب الاتحاد على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60 في المباراة الافتتاحية.

وكشف بيبو في تصريحات للصحفيين "كنا نتمنى المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي منذ فترة وأهدي الفوز بالمباراة الافتتاحية لجماهير الاتحاد".

وتابع "الحمد لله على البداية الموفقة والفوز أمام فريق كبير مثل الفتح الرباطي".

وشدد بيبو "أرى أن المباراة كانت صعبة خاصة أننا نشارك لأول مرة عكس أغلب الفرق التي تمتلك خبرة بصورة أكبر".

واختتم بيبو تصريحاته "خسرنا لقب البطولة العربية بسبب الاستهتار نوعا ما لكن الحمد لله أن ذلك حدث في بداية الموسم حتى نرتب أوراقنا من جديد ونتخطى أي شيء".

ويواجه الاتحاد السكندري فريق استاد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد.

وتضم مجموعة الاتحاد كل من الفتح الرباطي واستاد مالي وريفرز هوبرز النيجيري.

وتقام المجموعة بنظام دورين أي كل فريق يلعب 6 مباريات ثم يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي بينما ينتظر الثالث ترتيبه بين أفضل مركز ثالث.