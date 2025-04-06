كرة سلة - مدرب الاتحاد: ظهرنا بشكل جيد دفاعيا.. وسبب عدم الظهور بالشكل الأمثل

اعترف أحمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بعدم ظهور الفريق بالشكل الأمثل في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإفريقي رغم الفوز.

وتغلب الاتحاد على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60 في المباراة الافتتاحية.

وكشف أحمد عمر في تصريحات لـ FilGoal.com: "الحمد لله على الفوز بالمباراة الافتتاحية، الهدف في المباراة الأولى دائما يكون الفوز بغض النظر عن الأداء".

وتابع "بالنسبة لي الأداء لم يكن الأمثل لكن لدينا ظروف باكتمال الفريق قبل 3 أيام فقط".

وشدد "لم نظهر بأفضل صورة في الجانب الهجومي ولم نكن موفقين لكن ظهرنا بشكل جيد كدفاع".

وأضاف عمر "خلال المباريات المقبلة أتمنى تحسن الأداء وظهور الفريق بشكل أكثر تجانس وهو ما نعمل عليه".

واختتم عمر تصريحاته "هدفنا تحقيق اللقب لكن نخوض البطولة خطوة بخطوة والهدف الحالي هو التأهل من المجموعة والظهور في النهائيات خاصة أنه سينضم إلينا لاعب مهم جدا وهو جو لوال".

ويواجه الاتحاد السكندري فريق استاد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد.

وتضم مجموعة الاتحاد كل من الفتح الرباطي واستاد مالي وريفرز هوبرز النيجيري.

وتقام المجموعة بنظام دورين أي كل فريق يلعب 6 مباريات ثم يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي بينما ينتظر الثالث ترتيبه بين أفضل مركز ثالث.