مواعيد مباريات الأحد 6 أبريل 2025.. دربي مانشستر والزمالك في كأس الرابطة

يشهد اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أبريل 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة في تمام الثالثة عصرا، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل تشيلسي ضيفا على برينتفورد في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويستضيف توتنام فريق ساوثامبتون في تمام الثالثة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما قمة الجولة بين مانشستر يونايتد ونظيره مانشستر سيتي تقام على أولد ترافورد في الخامسة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس عاصمة مصر

يستضيف بتروجت فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

بينما الزمالك يستضيف مودرن سبورت في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

أمم إفريقيا تحت 17

يختتم منتخب مصر للناشئين منافسات دور المجموعات بمواجهة الكاميرون في تمام السادسة مساء.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آمال التأهل لكأس العالم.

الدوري الإفريقي لكرة السلة

يلعب فريق الاتحاد السكندري ثاني مبارياته في المسابقة بمواجهة استاد مالي في تمام الخامسة مساء ضمن مرحلة المجموعات.