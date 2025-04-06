بلان: لا يوجد سر في عودتنا أمام الأهلي.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين

كشف لوران بلان المدير الفني لـ اتحاد جدة عما قاله للاعبيه بين شوطي مباراة فريقه ضد أهلي جدة.

وتعادل الاتحاد مع غريمه الأهلي بهدفين لكل فريق في دربي جدة الذي جمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتفق أن الفريق في كثير من المباريات كان يتأخر في النتيجة ولا يتقدم أولا، لكن أمام الهلال كنا أصحاب الفعل، وأيضا لدينا الكثير من الإصابات".

وأضاف "أوناي هيرنانديز لم يلعب منذ فترة طويلة، وشارك بسبب إصابة أكثر من لاعب، ومن الصعب للاعب في عمره اللعب كبديل في مباراة كهذه".

وأتم "لا يوجد أي سر في عودتنا للمباراة، اللاعبون كان لديهم الإيمان بالتسجيل في أي لحظة، عبرت عن غضبي للاعبين بين الشوطين، قلت لهم هل تنتظرون الأهلي يسجل؟ لا بد أن نجازف ونحرز".

وللمباراة التاسعة على التوالي يظل الاتحاد دون هزيمة في بطولة الدوري.

وللمباراة الثالثة تواليا للأهلي لا يعرف الفوز في الدوري.

واستغل الاتحاد نسبيا خسارة الهلال من خصمه النصر في دربي الرياض أمس الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وزاد الاتحاد الفارق بينه وبين الهلال وصيفه في جدول ترتيب الدوري السعودي لـ5 نقاط.

وبهذا التعادل وصل الاتحاد للنقطة 62 في الصدارة، بينما توقف رصيد الأهلي 49 نقطة.

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