ميلان يواصل عاداته مع كونسيساو ويتعادل مع فيورنتينا في سان سيرو

الأحد، 06 أبريل 2025 - 00:13

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ميلان

واصل ميلان عاداته واستطاع العودة من تأخره بنتيجة 2-0 لتعادل 2-2 أمام فيورنتينا ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وتعد تلك المباراة السابعة لميلان تحت قيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو التي يتأخر فيها الفريق في النتيجة ثم يتعادل أو يفوز.

وتأخر ميلان أمام أنصاره في سان سيرو بنتيجة 2-0 في أول 10 دقائق.

أخبار متعلقة:
لاجازيتا ديلو سبورت: سباق بين إنتر ميلان وبايرن ميونيخ للتعاقد مع هنريكي إنزاجي: هدف ميلان ساعدنا.. وكان لدينا 14 لاعبا متاحا الحسم بعد 21 يوما.. ميلان وإنتر يتعادلان في كأس إيطاليا كونسيساو: هذا ميلان الذي أحب مشاهدته

سجل ماليك تشاو الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7، ثم تبعه مويس كين بالهدف الثاني بعد 3 دقائق.

ورفع كين رصيده لـ 17 هدفا في الدوري الإيطالي في المركز الثاني بترتيب الهدافين.

كما وصل لـ 22 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع فيورنتينا كأول من يسجل هذا الرقم منذ ألبرتو جيلاردينو في 2008-09 برصيد 25 هدفا آنذاك.

وواصل تامي أبراهام تسجيل الأهداف للروسونيري وقلص الفارق في الدقيقة 23 من صناعة كريستيان بوليسيتش.

ويعد الأمريكي أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع ميلان برصيد 26 هدفا بتسجيل 21 هدفا وصناعة 15 منذ انضمامه الموسم الماضي.

وسجل لوكا يوفيتش الهدف الثاني لميلان من انفراد بعد بينية يوسف فوفانا في الدقيقة 64.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لدودو لاعب فيورنتينا بداعي التسلل في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بالتعادل.

نقطة أبقت ميلان في المركز التاسع برصيد 48 نقطة ويتفوق عليه فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
لويس إنريكي: سعيد بالتتويج بالدوري لكن علينا تحطيم الأرقام القياسية سام مرسي: الهزيمة من ولفرهامبتون قاسية لكن سنواصل القتال الحسم في الكلاسيكو؟ مباريات برشلونة وريال مدريد في آخر 8 جولات رفض الهدية نسبيا.. برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس إيقاف مورينيو وتغريمه عقب أحداث كأس تركيا بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت مؤتمر أنشيلوتي: الأمل في الدوري صار أضعف.. ولهذا سدد فينيسيوس رغم إهداره مامارداشفيلي: راهنت فينيسيوس أثناء ركلة الجزاء.. ولم يدفع بعد
أخر الأخبار
بوجلبان: كنا نستحق الفوز ولكن.. وهذا ما كنا نريده قبل المباراة 2 ساعة | الكرة المصرية
وزير الرياضة يكشف حقيقة خصخصة الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
بلان: لا يوجد سر في عودتنا أمام الأهلي.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين 2 ساعة | سعودي في الجول
ميلان يواصل عاداته مع كونسيساو ويتعادل مع فيورنتينا في سان سيرو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يايسلة: التحكيم في بطولة آسيا أفضل من الدوري.. وغير راض عن الحكم 2 ساعة | سعودي في الجول
لويس إنريكي: سعيد بالتتويج بالدوري لكن علينا تحطيم الأرقام القياسية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سام مرسي: الهزيمة من ولفرهامبتون قاسية لكن سنواصل القتال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض أوروبي لـ قندوسي.. وآخر منتظر من الخليج 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى