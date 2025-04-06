ميلان يواصل عاداته مع كونسيساو ويتعادل مع فيورنتينا في سان سيرو

واصل ميلان عاداته واستطاع العودة من تأخره بنتيجة 2-0 لتعادل 2-2 أمام فيورنتينا ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وتعد تلك المباراة السابعة لميلان تحت قيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو التي يتأخر فيها الفريق في النتيجة ثم يتعادل أو يفوز.

وتأخر ميلان أمام أنصاره في سان سيرو بنتيجة 2-0 في أول 10 دقائق.

سجل ماليك تشاو الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7، ثم تبعه مويس كين بالهدف الثاني بعد 3 دقائق.

ورفع كين رصيده لـ 17 هدفا في الدوري الإيطالي في المركز الثاني بترتيب الهدافين.

كما وصل لـ 22 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع فيورنتينا كأول من يسجل هذا الرقم منذ ألبرتو جيلاردينو في 2008-09 برصيد 25 هدفا آنذاك.

وواصل تامي أبراهام تسجيل الأهداف للروسونيري وقلص الفارق في الدقيقة 23 من صناعة كريستيان بوليسيتش.

ويعد الأمريكي أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع ميلان برصيد 26 هدفا بتسجيل 21 هدفا وصناعة 15 منذ انضمامه الموسم الماضي.

وسجل لوكا يوفيتش الهدف الثاني لميلان من انفراد بعد بينية يوسف فوفانا في الدقيقة 64.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لدودو لاعب فيورنتينا بداعي التسلل في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بالتعادل.

نقطة أبقت ميلان في المركز التاسع برصيد 48 نقطة ويتفوق عليه فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

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