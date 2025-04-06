يايسلة: التحكيم في بطولة آسيا أفضل من الدوري.. وغير راض عن الحكم

عبر ماتياس يايسلة المدير الفني لـ أهلي جدة عن غضبه من أداء حكم مباراة فريقه ضد الاتحاد.

وتعادل الاتحاد مع غريمه الأهلي بهدفين لكل فريق في دربي جدة الذي جمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الاتحاد عانى من الخروج بالكرة في الشوط الأول واستحوذنا على الكرة جيدا".

وأضاف "لسنا راضين عن التحكيم، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

وأكمل "علينا الحفاظ على تركيزنا خاصة في الدوري الذي يتم احتساب وقت طويل بدل من الضائع".

وأنهى حديثه قائلا: "أشعر بخيبة أمل وإحباط من أجل الجماهير، علينا تدارك الأخطاء في بطولة آسيا التي يكون فيها تحكيم أفضل".

وللمباراة الثالثة تواليا للأهلي لا يعرف الفوز في الدوري.

واستغل الاتحاد نسبيا خسارة الهلال من خصمه النصر في دربي الرياض أمس الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وزاد الاتحاد الفارق بينه وبين الهلال وصيفه في جدول ترتيب الدوري السعودي لـ5 نقاط.

وبهذا التعادل وصل الاتحاد للنقطة 62 في الصدارة، بينما توقف رصيد الأهلي 49 نقطة.