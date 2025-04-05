لويس إنريكي: سعيد بالتتويج بالدوري لكن علينا تحطيم الأرقام القياسية

يبدو أن لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أنه لم يكتف بالتتويج ببطولة الدوري الفرنسي، بل يريد تحطيم الأرقام القياسية أيضا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ 13 في تاريخه.

وفاز باريس سان جيرمان على انجيه بهدف دون رد ليضمن التتويج باللقب قبل 6 جولات على النهاية.

التتويج كان هو الرابع على التوالي لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وقال المدرب الإسباني لموقع ناديه الرسمي: "أنا سعيد وراض للغاية، أعتقد أن الوقت قد حان لشكر جميع المشجعين واللاعبين والموظفين"

وأضاف "أعتقد أن هذا الموسم كان مثيرا، أصبحنا أبطالا بالفعل ونستحق هذا التتويج تماما".

وشدد "علينا تحطيم الأرقام القياسية في المباريات المقبلة، ومن المهم أن يكون لدينا هذا الدافع ونحافظ عليه".

وأنهى حديثه قائلا: "الحفاظ على هذا الدافع سيمكننا من المنافسة في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا".

وارتفع رصيد سان جيرمان للنقطة 74 بفارق 24 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني والذي لن يتمكن من اللحاق بفريق العاصمة حتى لو فاز بجميع مباراته المقبلة.

ووسع سان جيرمان الفارق مع سانت إتيان كأكثر فريق تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 13 مرة وبفارق 3 ألقاب عن سانت إتيان.