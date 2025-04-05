سام مرسي: الهزيمة من ولفرهامبتون قاسية لكن سنواصل القتال

عبر سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون عن قساوة الهزيمة من ولفرهامبتون.

وخسر إبسويتش تاون من خصمه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وقال اللاعب المصري للصحفيين عقب المباراة: "كان الأمر مخيبا للآمال، بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا ثم استقبلنا هدفا بطريقة سيئة".

وأضاف "تفوقنا على ولفرهامبتون في بعض اللحظات والعكس صحيح كذلك، نتيجة رغبتنا في الفوز هو أننا تركنا مساحات كبيرة في الخلف".

وأكمل "الهزيمة قاسية بالطبع، لكن سنواصل القتال كل مباراة لتحقيق النتائج الإيجابية، يسافر المشجعون مسافات طويلة ويدفعون أموالا كثيرة، لذلك علينا بذل قصارى جهدنا".

وأنهى حديثه قائلا: "كان هناك العديد من المباريات التي كان من الممكن الفوز بها، لكن الأمور لم تسر كما نريد".

وابتعد ولفرهامبتون أكثر عن مراكز الهبوط بهذا الفوز ووصل للنقطة 32 في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد إبسويتش عند النقطة 20 في المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.