خبر في الجول - عرض أوروبي لـ قندوسي.. وآخر منتظر من الخليج

يمتلك الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا عرضا أوروبيا وينتظر آخر في الصيف المقبل.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وانضم قندوسي لسيراميكا كليوباترا بشكل نهائي قادما من الأهلي بعد خروجه معارا مرتين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجزائري يمتلك عرضا أوروبيا قيمته 1.5 مليون دولار، كما ينتظر عرضا خليجيا.

ويرغب الدولي الجزائري لخوض تجربة احترافية خارج مصر من أجل الحصول على أدوار أكبر مع منتخب الجزائر الذي يعد من عناصره تحت قيادة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، قبل كأس العالم 2026.

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جوووووووول.. قندوسي يزور شباك فريقه القديم ويسجل الهدف الثاني لـ سيراميكا في الأهلي⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/FiS041qdL1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

ويمتد تعاقد الجزائري مع سيراميكا لمدة موسمين.

وخاض الجزائري صاحب الـ 25 عاما 18 مباراة الموسم الجاري مع سيراميكا سجل 3 وصنع 7.

وإجمالا خاض 51 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 16 مع سيراميكا وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

وبقميص منتخب الجزائر خاض 8 مباريات دولية آخرها ضد موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر ثعالب الصحراء ترتيب المجموعة 10 برصيد 15 نقطة.