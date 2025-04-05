الحسم في الكلاسيكو؟ مباريات برشلونة وريال مدريد في آخر 8 جولات

السبت، 05 أبريل 2025 - 23:30

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة - ريال مدريد

توقفت سلسلة انتصارات برشلونة في الدوري عند 9 مباريات، بعد التعادل أمام ريال بيتيس بهدف لكل فريق في الجولة الـ 30.

في الجولة ذاتها تعرض ريال مدريد للخسارة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتصدر برشلونة برصيد 67 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مدريد (63).

8 جولات متبقية على نهاية الدوري الإسباني، والمنافسة مستمرة بين الغريمين حتى الرمق الأخير.. كذلك في نهائي كأس الملك، وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يخوض كل منهما طريقه.

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وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

برشلونة: ليجانيس (خارج) - سيلتا فيجو (داخل) - مايوركا (داخل) - بلد الوليد (خارج) - ريال مدريد (داخل) - إسبانيول (خارج) - فياريال (داخل) - أتلتيك بلباو (خارج)

ريال مدريد: ألافيس (خارج) - أتلتيك بلباو (داخل) - خيتافي (خارج) - سيلتا فيجو (داخل) - برشلونة (خارج) - مايوركا (داخل) - إشبيلية (خارج) - ريال سوسييداد (داخل)

ترتيب مباريات برشلونة:

9 أبريل - بوروسيا دورتموند (داخل) - ربع نهائي دوري الأبطال

12 أبريل - ليجانيس (خارج)

15 أبريل - بوروسيا دورتموند (خارج) - ربع نهائي دوري الأبطال

19 أبريل - سيلتا فيجو (داخل)

22 أبريل - مايوركا (داخل)

26 أبريل - ريال مدريد (نهائي كأس الملك)

4 مايو - بلد الوليد (خارج)

11 مايو - ريال مدريد (داخل)

14 مايو - إسبانيول (خارج)

19 مايو - فياريال (داخل)

25 مايو - أتلتيك بلباو (خارج)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

8 أبريل - أرسنال (خارج) - ربع نهائي دوري الأبطال

13 أبريل - ألافيس (خارج)

16 أبريل - أرسنال (داخل) - ربع نهائي دوري الأبطال

20 أبريل - أتلتيك بلباو (داخل)

23 أبريل - خيتافي (خارج)

26 أبريل - برشلونة (نهائي كأس الملك)

4 مايو - سيلتا فيجو (داخل)

11 مايو - برشلونة (خارج)

14 مايو - مايوركا (داخل)

18 مايو - إشبيلية (خارج)

25 مايو - ريال سوسييداد (داخل)

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
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