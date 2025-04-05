كرة سلة - الاتحاد يبدأ مشواره بفوز على الفتح الرباطي بفارق 11 نقطة

السبت، 05 أبريل 2025 - 23:26

كتب : عمرو عبد المنعم

الاتحاد السكندري - الفتح الرباطي - كرة سلة

انتصر الاتحاد السكندري في ظهور الأول ببطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60.

ويشارك زعيم الثغر في البطولة الإفريقية كونه بطل الدوري المصري عن الموسم الماضي، ضمن مجموعة تضم كل من: الفتح الرباطي المغربي، وستاد مالي، وريفرز هوبرز النيجيري.

وانتهى الربع الأول من اللقاء بتعادل مثير بنتيجة 21-21، واستطاع الاتحاد التفوق في الربع الثاني بنتيجة 36-28.

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وواصل الاتحاد تقدمه في الشوط الثالث بنتيجة 55-45.

واختتم اللقاء متفوقا رغم محاولات أصحاب الأرض بالفوز 71-60.

وتألق أكسافير كينج لاعب زعيم الثغر بتسجيل 19 نقطة.

وإليكم جدول مباريات الاتحاد المتبقية في BAL

الأحد 6 أبريل: الاتحاد × ستاد مالي في السادسة مساءً

الثلاثاء 8 أبريل: الاتحاد × ريفرز النيجيري في السابعة مساءً

الخميس 10 أبريل: الاتحاد × ستاد مالي في السابعة مساءً

السبت 12 أبريل: الاتحاد × ريفرز النيجيري في السادسة مساءً

الأحد 13 أبريل: الاتحاد × الفتح الرباطي المغربي في التاسعة مساءً

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL 2025 بشكل حصري.

وكشفت قنوات أون سبورت عن حصولها على حقوق بث البطولة التي ستقام في الفترة من السبت 5 أبريل حتى 13 أبريل.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا من أبطال الدوريات في قارة أفريقيا، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويتأهل إلى النهائيات أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وتُقام النهائيات في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد كالتالي:

علي أحمد - أحمد عادل - محمد طه - يوسف شوشة - أحمد أبو العلا - يوسف شحاته - أنس أسامة - عمر طلعت - كايل فيناليس - دينج دينج - ماجوك دينج - جورج كينج - ماتونج مارويل.

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