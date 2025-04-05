كأس العاصمة - تعادل معه الأبيض مرتين من قبل.. الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن

السبت، 05 أبريل 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

مصطفى الشهدي

يدير مصطفى الشهدي مباراة الزمالك ومودرن سبورت في رابع جولات كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد في السابعة مساءً على استاد القاهرة بختام مباريات الجولة.

ويعاون الشهدي كل من شهاب راشد وعمرو عايد، ويتواجد رجب حمد كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد جمال ويعاونه عمر فتحي.

وستكون تلك أول مباراة يديرها الشهدي للزمالك هذا الموسم والثانية لمودرن سبورت عقب تعادله سلبيا مع إنبي في الجولة الأولى من الدوري.

وأدار الشهدي 6 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم أشهر خلالها 19 بطاقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وسبق أن أدار الشهدي مباراتين للزمالك من قبل انتهت كلاهما بالتعادل وكلاهما كان ضد فاركو في مسابقي الدوري خلال آخر موسمين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة من مباراتين في المجموعة الأولى.

فيما يأتي مودرن سبورت ثالثا برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن الجونة الثاني.

ويتصدر بتروجت ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وضمن التأهل لربع النهائي بالفعل.

مصطفى الشهدي الزمالك مودرن سبورت
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