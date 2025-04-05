كرة طائرة - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات

انتصرت سيدات الأهلي والزمالك في ثاني جولات مرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والزمالك في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في أبوجا بنيجيريا خلال الفترة من 1 وإلى 14 أبريل المقبل.

وفازت سيدات الزمالك حامل اللقب على شيف نافال النيجيري بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-24 و25-20 و25-16.

فيما انتصرت سيدات الأهلي على لا لوي الكونغولي بنفس النتيجة.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-7 و25-11 و25-20.

وجاءت قائمة الزمالك

مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.

وجاءت قائمة الأهلي

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال

ويعد الزمالك بطل آخر نسختين من المسابقة.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للأندية برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية.