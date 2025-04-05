رفض الهدية نسبيا.. برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس

السبت، 05 أبريل 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة × ريال بيتيس

فريقان لم يخسرا في الدوري الإسباني هذا العام الميلادي 2025، هما برشلونة وريال بيتيس، ونتيجة صدامهما حافظت على الرقم لهما معا.

برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وبذلك رفض البلوجرانا استغلال كامل هدية فالنسيا، الذي تغلب على ريال مدريد 2-1 اليوم السبت في الجولة ذاتها.

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تقدم برشلونة بهدف جافي في الدقيقة 7 بعد تمريرة من فيران توريس.

وفي الدقيقة 17 تعادل ناتان برأسية بعد ركنية أرسلها جيوفاني لو سيلسو.

وأهدر جول كوندي فرصة إضافة الثاني بتسديدة من موقع خطير تصدى لها أدريان في الدقيقة 55.

وأتى إريك جارسيا ورافينيا بدلا من فرينكي دي يونج وتوريس في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 75 اتى جيرارد مارتن وفيرمين لوبيز بدلا من أليخاندرو بالدي وبيدري.

النتيجة رفعت رصيد البلوجرانا إلى 67 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي تعثر أمام الخفافيش.

فيما تجمد رصيد بيتيس عند 48 نقطة في المركز الخامس.

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