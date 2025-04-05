التعادل يسيطر على دربي جدة في مباراة مثيرة بين الاتحاد والأهلي

السبت، 05 أبريل 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

رياض محرز - كريم بنزيمة - الاتحاد - الأهلي

تعادل الاتحاد مع غريمه الأهلي بهدفين لكل فريق في دربي جدة الذي جمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل موسى ديابي وكريم بنزيمة ثنائية الاتحاد، بينما أحرز روجر إيبانييز وإيفان توني هدفين الأهلي.

وللمباراة التاسعة على التوالي يظل الاتحاد دون هزيمة في بطولة الدوري.

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بينما للمباراة الثالثة تواليا للأهلي لا يعرف الفوز في الدوري.

واستغل الاتحاد نسبيا خسارة الهلال من خصمه النصر في دربي الرياض أمس الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وزاد الاتحاد الفارق بينه وبين الهلال وصيفه في جدول ترتيب الدوري السعودي لـ5 نقاط.

وبهذا التعادل وصل الاتحاد للنقطة 62 في الصدارة، بينما توقف رصيد الأهلي 49 نقطة.

وصف المباراة

بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين، وتمكن رياض محرز من تسديد كرة قوية تصدى لها محمد المحاسنة حارس مرمى الاتحاد.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو بسبب شك في ركلة جزاء لصالح توني في الدقيقة 45، وقرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول شاهد الحكم حالة بسبب شك في وجود ركلة جزاء للأهلي مرة أخرى إلا أنه لم يحتسبها.

وافتتح إيبانييز النتيجة في الدقيقة 52 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وتعادل ديابي للاتحاد في الدقيقة 74 من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

وتقدم توني مرة أخرى للأهلي بعد تسديدة قوية في الدقيقة 82.

وأبى بنزيمة أن يخرج فريقه مهزوما في دربي جدة، إذ سجل التعادل في الوقت القاتل بعد تسديدة عقب تلقيه عرضية أرضية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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