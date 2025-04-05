إيقاف مورينيو وتغريمه عقب أحداث كأس تركيا

السبت، 05 أبريل 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - بوراك أوكان

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة لمدة 3 مباريات بشأن ما بدر منه نحو أوكان بوراك مدرب جالاتاسراي.

وشهدت دربي تركيا في ربع نهائي مسابقة الكأس أحداثا مثيرة في نهايتها أبرزها جذب مورينيو لمدرب الخصم من أنفه.

وعوقب مورينيو بالإيقاف 3 مباريات وتغريم 292 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 7700 دولار.

أخبار متعلقة:
فنربخشة: مدرب جالاتاسراي استفز مورينيو ورد فعله كأنه "أصيب برصاصة" مدرب جالاتاسراي: ما فعله مورينيو لم يكن راقيا اعتداء مورينيو و3 بطاقات حمراء.. جالاتاسراي يتأهل لنصف نهائي كأس تركيا على حساب فنربخشة مورينيو: أتمنى أن يكون عدم احتساب 3 ركلات جزاء مجرد صدفة وليس بسبب الماضي

وأوضح بيان الاتحاد بأن مورينيو سيُمنع من دخول غرف الملابس أيضا ومقاعد البدلاء.

وسيغيب المدرب البالغ 62 عاما عن مواجهات فنربخشة ضد طرابزون سبور وسيفاس سبور وقيصري سبور.

ولا تعد تلك أول مشكلة تحدث بين مورينيو وجالاتاسراي هذا الموسم.

فسبق أن اتهم النادي المُلقب بالأسود المدرب البرتغالي بالعنصرية.

كما سبق أن عُوقب البرتغالي بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 42 ألف دولار لتصريحه "إذا أدار هذه المباراة حكما تركيا، ربما كانت ستحدث كارثة".

كما تعرض البرتغالي للطرد خلال لقاء فريقه ضد أنطاليا سبور للاعتراض على قرار الحكم عن طريق وضع جهازه اللوحي أمام كاميرات التلفزيون.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن جالاتاسراي متصدر الترتيب الذي لعب مباراة أكثر.

جوزيه مورينيو فنربخشة - جالاتاسراي جالاتاسراي
نرشح لكم
رفض الهدية نسبيا.. برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت مؤتمر أنشيلوتي: الأمل في الدوري صار أضعف.. ولهذا سدد فينيسيوس رغم إهداره مامارداشفيلي: راهنت فينيسيوس أثناء ركلة الجزاء.. ولم يدفع بعد انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) ريال بيتيس إنتر يسقط في التعادل أمام بارما بعد تقدمه قبل موقعة بايرن ميونيخ أرتيتا: إيفرتون لم يصنع أي فرص.. وعلينا التأقلم على القوة البدنية في الدوري قبل 6 جولات على النهاية.. سان جيرمان يحسم لقب الدوري الفرنسي للمرة 13
أخر الأخبار
كأس العاصمة - تعادل معه الأبيض مرتين من قبل.. الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن 6 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات 15 دقيقة | كرة طائرة
رفض الهدية نسبيا.. برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس 19 دقيقة | الدوري الإسباني
التعادل يسيطر على دربي جدة في مباراة مثيرة بين الاتحاد والأهلي 59 دقيقة | سعودي في الجول
إيقاف مورينيو وتغريمه عقب أحداث كأس تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت ساعة | المحترفون
مؤتمر أنشيلوتي: الأمل في الدوري صار أضعف.. ولهذا سدد فينيسيوس رغم إهداره ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الثلاثية المحلية حمراء.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى