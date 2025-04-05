إيقاف مورينيو وتغريمه عقب أحداث كأس تركيا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة لمدة 3 مباريات بشأن ما بدر منه نحو أوكان بوراك مدرب جالاتاسراي.

وشهدت دربي تركيا في ربع نهائي مسابقة الكأس أحداثا مثيرة في نهايتها أبرزها جذب مورينيو لمدرب الخصم من أنفه.

وعوقب مورينيو بالإيقاف 3 مباريات وتغريم 292 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 7700 دولار.

وأوضح بيان الاتحاد بأن مورينيو سيُمنع من دخول غرف الملابس أيضا ومقاعد البدلاء.

وسيغيب المدرب البالغ 62 عاما عن مواجهات فنربخشة ضد طرابزون سبور وسيفاس سبور وقيصري سبور.

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ولا تعد تلك أول مشكلة تحدث بين مورينيو وجالاتاسراي هذا الموسم.

فسبق أن اتهم النادي المُلقب بالأسود المدرب البرتغالي بالعنصرية.

كما سبق أن عُوقب البرتغالي بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 42 ألف دولار لتصريحه "إذا أدار هذه المباراة حكما تركيا، ربما كانت ستحدث كارثة".

كما تعرض البرتغالي للطرد خلال لقاء فريقه ضد أنطاليا سبور للاعتراض على قرار الحكم عن طريق وضع جهازه اللوحي أمام كاميرات التلفزيون.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن جالاتاسراي متصدر الترتيب الذي لعب مباراة أكثر.