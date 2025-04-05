بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت

ظهر عمر فايد مدافع بيرشوت البلجيكي في خسارة فريقه أمام سيركل بروج.

عمر فايد النادي : جيرمينال بيرشوت جيرمينال بيرشوت

المباراة أقيمت في الجولة الثانية لمجموعة الهبوط في الدوري البلجيكي.

وعاد فايد من الإصابة، ليشارك في الشوط الأول.

وخرج فايد مع انطلاق الشوط الثاني وشارك برايان بلات بدلا منه.

ويحتل بيرشوت المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، في المجموعة التي تضم 4 فرق من الثالث عشر إلى السادس عشر والأخير.

فيما رفع سيركل بروج رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأعلن فايد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية في فبراير الماضي.

وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه ضد شارلوا في الدوري البلجيكي.

ويقضي فايد الموسم الحالي معارا لبيرشوت من صفوف فنربخشة التركي.

وشارك صاحب الـ 21 عاما مع بيرشوت منذ الانضمام للفريق في 15 مباراة وصنع هدفا خلالهم.