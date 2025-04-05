مؤتمر أنشيلوتي: الأمل في الدوري صار أضعف.. ولهذا سدد فينيسيوس رغم إهداره

السبت، 05 أبريل 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بتأزم وضع فريقه في الدوري عقب الخسارة أمام فالنسيا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "المنافسة على الليجا أكثر تعقيدًا الآن ولكننا نريد أن نلعب جيدًا حتى النهاية لأن الفرصة قائمة".

وأضاف "ربما تقلصت الفرصة بعد هذه المباراة لكن يجب أن نقاتل حتى النهاية".

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وعن إهدار فينيسيوس جونيور لركلة الجزاء قال: "الأمر كان معقدا هذا الموسم، لأن بيلينجهام أهدر وكذلك كيليان مبابي، وفينيسيوس أهدر مؤخرا أمام أتلتيكو مدريد. حاولت منحه الثقة ولكنه أهدر هذه أيضًا".

وعن صافرات بعض الجماهير في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضد فينيسيوس قال: "لا أعتقد أنه سيتأثر، لأن فينيسيوس يركز على ما يفعله. ربما يلعب جيدًا أو سيئًا ولكنه يحاول تقديم كل ما لديه".

وعن أداء الفريق قال: "صنعنا الكثير من الفرص وكنا قريبين من التسجيل، ولكن المشكلة كانت في استعادة الكرة، وكأن الخصم لا يحتاج لبذل أقصى جهده للتسجيل".

واختتم "التفاصيل الصغيرة يجب أخذها في الاعتبار. أهدرنا ركلة الجزاء ثم سجلوا من ركلة ثابتة، وبعدها سجلنا هدفا وتم إلغاؤه. هذه التفاصيل تغير زخم المباراة".

وحقق فالنسيا الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 34 في المركز 15 بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 63 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل.

سجل ثنائية فالنسيا كل من مختار دياخابي وهوجو دورو، بينما أحرز فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الوحيد.

وحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة بعد انفراد بالمرمى، فتألق مامارداشفيلي وتصدى لركلة الجزاء التي نفذها فينيسيوس جونيور.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد الدوري الإسباني
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