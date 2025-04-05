كرة طائرة - الثلاثية المحلية حمراء.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك

حصد الأهلي لقب كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، مكملا الثلاثية المحلية.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوج الأهلي هذا الموسم بالثلاثية المحلية: السوبر المصري والدوري المصري وكأس مصر، فيما فاز الزمالك بلقب البطولة العربية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 23 لقبا في مسابقة كأس مصر، كما حافظ الأهلي على الثلاثية المحلية للموسم الثاني تواليا.

وحاز بتروجت على الميدالية البرونزية بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة تحديد المركز الثالث.

انتـــهت.. الأهلي بطل كأس مصر 🦅🏆 النادي الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للكرة الطائرة على حساب نادي الزمالك بنتيجة 3-1 🔴 المارد الأحمر يصل إلى اللقب الـ23 والثاني على التوالي 🔝 pic.twitter.com/wzejWSoIWW — FilGoal (@FilGoal) April 5, 2025

وأنهى الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-20.

ثم أكمل تفوقه في الشوط الثاني بالفوز 25-21.

وفي الشوط الثالث تفوق الزمالك بنتيجة 25-17.

وفي الشوط الرابع ظل التعادل مسيطرا وحسم الأهلي اللقب بنتيجة 26-24.

ومن المنتظر أن يخوض الفريقين المنافسات الإفريقية للأندية في نهاية الموسم الجاري.