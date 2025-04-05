كأس العاصمة - البنك يتأهل لربع النهائي بفوز مثير على زد

السبت، 05 أبريل 2025 - 21:17

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الاتحاد

انتصر البنك الأهلي على زد وتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر بالفوز على زد بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف البنك كل من محمد أشرف (عكسي) وياو أنور، فيما سجل لزد شادي حسين.

الفوز ضمن للبنك الصدارة والتأهل لربع النهائي برصيد 8 نقاط بفارق 4 نقاط عن الغزل وسيراميكا.

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فيما تذيل زد الترتيب برصيد نقطة وحيدة من 3 مباريات.

وأصبح البنك رابع المتأهلين للدور المقبل بعد بتروجت وحرس الحدود وإنبي.

وصف المباراة

تألق علي لطفي في الدقيقة 28 وتصدى لتسديدة قوية بثبات في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 32 حوّل محمد أشرف بالخطأ في مرماه كرة سعيدو سيمبوري في الشباك متقدما للبنك الأهلي بهدف عكسي.

وطالب شادي حسين بركلة جزاء لصالحه لكن شاهندة المغربي حكم اللقاء رفضت احتسابها في الدقيقة 34.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول أدرك شادي حسين برأسية التعادل بعد عرضية متقنة من مصطفى سعد.

شوط أول انتهى بالتعادل.

وفي الدقيقة 70 عادت المغربي لمراجعة تقنية الفيديو لوجود ركلة جزاء محتملة للبنك.

وبالفعل احتسبت ركلة جزاء للضيوف بعد دهس محمد أشرف لقدم أسامة فيصل أثناء سقوطه أرضا داخل منطقة الجزاء.

وأشهرت بطاقة صفراء ثانية لمدافع زد تبعتها بحمراء.

وانبرى أسامة فيصل لركلة الجزاء في مواجهة علي لطفي الذي تألق وأبعدها عن مرماه في الدقيقة 73.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء سدد ياو أنور تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء أعلنت تقدم البنك الأهلي بالهدف الثاني فوز فريقه وحجز بطاقة التأهل.

البنك الأهلي زد كأس عاصمة مصر
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