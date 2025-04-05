انتهت سلة BAL - الاتحاد (71)-(60) الفتح الرباطي.. فوز زعيم الثغر
السبت، 05 أبريل 2025 - 21:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة الاتحاد السكندري ضد الفتح الرباطي المغربي في أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
ويشارك زعيم الثغر في اللقاء ممثلا عن مصر كونه بطل الدوري المصري لكرة السلة.
وتستضيف المغرب مرحلة المجموعات التمهيدية.
المباراة مذاعة عبر قناة أون سبورت 2.
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انتهت.. فوز الاتحاد 71-60
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث.. 55-45 للاتحاد
ق 5: 45-33 للاتحاد
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني.. 36-28 للاتحاد
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول 21-21 لكل فريق
ق4: 11-11
بداية اللقاء
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