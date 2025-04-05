انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) ريال بيتيس
السبت، 05 أبريل 2025 - 21:01
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة 30 من الدوري الإسباني.
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ق 17 جوووول التعادل برأسية ناتان بعد ركنية من جيوفاني لو سيلسو
ق 8 جووووول جافي يسجل الأول بعد تمريرة من فيران توريس
بداية المباراة
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