انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) ريال بيتيس

السبت، 05 أبريل 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

احتفال لامين يامال مع رافينيا بالهدف مع برشلونة ضد ريال مدريد

يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

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ق 17 جوووول التعادل برأسية ناتان بعد ركنية من جيوفاني لو سيلسو

ق 8 جووووول جافي يسجل الأول بعد تمريرة من فيران توريس

بداية المباراة

برشلونة ريال بيتيس
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