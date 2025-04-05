مامارداشفيلي: راهنت فينيسيوس أثناء ركلة الجزاء.. ولم يدفع بعد

كشف جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا عن قصة الرهان الذي خاضه ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أثناء تسديده لركلة جزاء الفريق.

وقال مامارداشفيلي في تصريحات إعلامية: "وقت الركلة تحدثت مع فينيسيوس وربحت 50 يورو".

وأوضح "سألته إن كان يريد لعب الركلة على 50 يورو فقال نعم وربحت".

وكشف "لم يمنحني المبلغ بعد. أعتقد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة في جميع الأحوال".

وحقق فالنسيا الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 34 في المركز 15 بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 63 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل.

سجل ثنائية فالنسيا كل من مختار دياخابي وهوجو دورو، بينما أحرز فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الوحيد.

وحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة بعد انفراد بالمرمى، فتألق مامارداشفيلي وتصدى لركلة الجزاء التي نفذها فينيسيوس جونيور.