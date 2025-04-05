مامارداشفيلي: راهنت فينيسيوس أثناء ركلة الجزاء.. ولم يدفع بعد

السبت، 05 أبريل 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

جيورجي مامارداشفيلي

كشف جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا عن قصة الرهان الذي خاضه ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أثناء تسديده لركلة جزاء الفريق.

وقال مامارداشفيلي في تصريحات إعلامية: "وقت الركلة تحدثت مع فينيسيوس وربحت 50 يورو".

وأوضح "سألته إن كان يريد لعب الركلة على 50 يورو فقال نعم وربحت".

أخبار متعلقة:
الدوري يبتعد.. رأسية دورو تهدي فالنسيا فوزا قاتلا على ريال مدريد ذا أثليتك: مانشستر سيتي يصارع ريال مدريد على ساليبا.. وموقف أرسنال آخر حلول الأرض.. ورقة أرتيتا المفاجئة أمام ريال مدريد

وكشف "لم يمنحني المبلغ بعد. أعتقد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة في جميع الأحوال".

وحقق فالنسيا الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 34 في المركز 15 بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 63 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل.

سجل ثنائية فالنسيا كل من مختار دياخابي وهوجو دورو، بينما أحرز فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الوحيد.

وحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة بعد انفراد بالمرمى، فتألق مامارداشفيلي وتصدى لركلة الجزاء التي نفذها فينيسيوس جونيور.

مامارداشفيلي فالنسيا الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
رفض الهدية نسبيا.. برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس مؤتمر أنشيلوتي: الأمل في الدوري صار أضعف.. ولهذا سدد فينيسيوس رغم إهداره انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) ريال بيتيس تشكيل برشلونة - ليفاندوسكي وتوريس أساسيان في مواجهة بيتيس الدوري يبتعد.. رأسية دورو تهدي فالنسيا فوزا قاتلا على ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(2) فالنسيا برشلونة يعلن إصابة إنييجو مارتينيز وغيابه عن مواجهة بيتيس تشكيل ريال مدريد - مفاجأة في حراسة المرمى.. وعودة مبابي لمواجهة فالنسيا
أخر الأخبار
كأس العاصمة - تعادل معه الأبيض مرتين من قبل.. الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن 6 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا سيدات 15 دقيقة | كرة طائرة
رفض الهدية نسبيا.. برشلونة يتعادل مع ريال بيتيس 19 دقيقة | الدوري الإسباني
التعادل يسيطر على دربي جدة في مباراة مثيرة بين الاتحاد والأهلي 59 دقيقة | سعودي في الجول
إيقاف مورينيو وتغريمه عقب أحداث كأس تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد شهرين من الغياب.. عودة عمر فايد ومشاركته في خسارة بيرشوت ساعة | المحترفون
مؤتمر أنشيلوتي: الأمل في الدوري صار أضعف.. ولهذا سدد فينيسيوس رغم إهداره ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الثلاثية المحلية حمراء.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 2 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 3 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى