قد يبتعد عن المشاركة القارية للمرة الثانية.. الوداد يودع كأس العرش بالخسارة من المغرب التطواني

ودع الوداد البيضاوي كأس العرش المغربي بالخسارة من المغرب التطواني بهدف دون رد في دور الـ 16.

الشوط الأول من المباراة توقف لفترة طويلة بسبب إشعال جماهير الوداد للكثير من الألعاب النارية.

أيوب الأحكل سجل هدف فوز المغرب التطواني في الدقيقة 70.

وبذلك يكون الوداد قد فقد فرصته في التتويج بأي لقب خلال الموسم الحالي ليخرج بموسم صفري ثاني على التوالي.

ويواجه الوداد شبح عدم التأهل لأي بطولة قارية للموسم الثاني على التوالي لأن بطل الكأس يتأهل مباشرة إلى كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الوداد حاليا لإنهاء الدوري المغربي في المركز الثاني من أجل إمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا أو المركز الثالث للتأهل للكونفدرالية.

وفي حال أنهى الدوري في المركز الرابع سيحتاج الوداد أن يتوج أحد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بلقب الكأس من أجل التأهل للكونفدرالية.

ويحتل الوداد حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق الأهداف عن الفتح الرباطي صاحب المركز الثالث ونقطتين عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني.

وضمن نهضة بركان التتويج بالدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه وقبل 5 جولات على النهاية.