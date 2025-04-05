إنتر يسقط في التعادل أمام بارما بعد تقدمه قبل موقعة بايرن ميونيخ

سقط إنتر بتعادله مع منافسه بارما بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو دارميان وماركوس تورام ثنائية إنتر، بينما أحرز أدريان بيرنابي وياكوب أوندريكا هدفين بارما.

ويقود كريستيان كيفو لاعب إنتر السابق تدريب بارما، ودرب من قبل شباب النيراتزوري أيضا.

وللمرة الثانية لإنتر خلال الموسم الجاري أن يسقط في التعادل بعد تقدمه بهدفين.

المرة الأولى لإنتر حدثت ضد يوفنتوس في مباراة الدور الأول للدوري وانتهت بأربعة أهداف لكل فريق، والمرة الثانية أمام بارما.

وبهدف تورام يكون قد وصل إلى هدفه الـ14 في بطولة الدوري والذي يعتبر الأكثر له في البطولات الـ5 الكبرى متخطيا موسمه 2023-2024 مع بوروسيا مونشنجلادباخ عندما أحرز 13 هدفا في الدوري الألماني.

وينتظر إنتر مباراة قوية ضد غريمه بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل في أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

ويعتبر نابولي أكثر المستفيدين بهذا التعادل، حيث ذا تمكن من التغلب على خصمه بولونيا في مباراة الجولة سيقلص الفارق مع إنتر لنقطة واحدة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد إنتر للنقطة 68 في صدارة جدول الترتيب.

ووصل بارما للنقطة 27 في المركز الـ16.

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