ضمن خطة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر تطوير التحكيم

السبت، 05 أبريل 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

انطلق اليوم السبت معسكر تطوير حكام دوري القسم الأول بمركز المنتخبات الوطنية.

ويأتي المعسكر ضمن خطة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام لتطوير مستوى التحكيم المصري.

ويشهد المعسكر تواجد حكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الفيديو.

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ويشارك 35 حكما و3 محاضرين في المعسكر.

الفقرة الأولى بدأت بمحاضرة نظرية ألقاها أوسكار رويز واستمر لمدة 3 ساعات حول كيفية استخدام تقنية الفيديو والتحرك في الملعب لاتخاذ القرارات السليمة.

وفي الفترة الثانية تم تقسيم الحكام المتواجدين إلى مجموعتين، الأولى خضعت لتدريبات عملية في الملعب، بينما تلقى حكام المجموعة الثانية محاضرات عملية في إحدى القاعات.

الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الحالي، حصل على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

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وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.

أوسكار رويز لجنة الحكام
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